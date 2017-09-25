Озвучить заставку подкаста

Всем привет!

Для моего авторского подкаста необходимо сделать заставку. Начитать профессиональным голосом текст. Пример озвучки я прикрепил.

Текст, который нужно прочитать:

"Ты можешь все! - авторский подкаст Андрея Нестеренко. Гости-практики, которые на личном примере показывают, что в этой жизни возможно всё. Слушайте, вдохновляйтесь и действуйте. У вас всё получится!"

Интересует не монотонное чтение, а с эмоциями, необходимыми ударениями.

Прикрепляйте к заявке примеры ваших озвучек. Буду рад сотрудничеству с вами)