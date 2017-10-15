Рерайт статей для инстаграма, уник. от 50%, тематика - ОТНОШЕНИЯ

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен11 заявок361 просмотр

Предпочтение отдам девушке 25-35 лет НЕфеминистических взглядов (БЕЗ мужененавистничества) с чувством юмора и позитивным взглядом на жизнь.

Есть длинные статьи на моем блоге для женщин по теме отношений, 10-30 тысяч символов. 

Требуется делать из них постики в инстаграм со смайликами и хештегами.

В каждом посте должна быть своя законченная мысль, полезная идея. Можно взять общую идею статьи и ее расписать в текст, можно брать по пунктам, как вам угодно, главное чтобы читателю было интересно и полезно.

Уникальность статьи от 50%.

Количество символов в каждой статье - около 1500 плюс смайлики и хештеги, итого максимум 2000 символов, больше в пост не войдет.

Хештеги брать из моих прошлых постов, а также с сервиса websta.

Жду ваших предложений. Спасибо!

8 лет назад
strawberry1
36 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

rox_abdraimova
Роксолана 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Роксолана очень ответственно отнеслась к работе. Качество выполнения заданий оказалось гораздо выше, чем требовалось в описании проекта. Фантазия, творчество, профессионализм - все на высоте! Также Роксолана качественно подобрала хештеги и смайлики к постам в инстаграм. Надеюсь, наше сотрудничество будет долгим-долгим.
Замечательный заказчик с четко поставленными задачами и своевременной оплатой!

Заявки фрилансеров

rox_abdraimova
Роксолана 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад