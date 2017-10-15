Добрый день. Нужен рерайт статьи на 2000 симв. про недвижимость. Оплата 30 руб. за 1000 симв. Итого 60 руб. Срочно. Сегодня. WM.
Рерайт статей для инстаграма, уник. от 50%, тематика - ОТНОШЕНИЯ
Предпочтение отдам девушке 25-35 лет НЕфеминистических взглядов (БЕЗ мужененавистничества) с чувством юмора и позитивным взглядом на жизнь.
Есть длинные статьи на моем блоге для женщин по теме отношений, 10-30 тысяч символов.
Требуется делать из них постики в инстаграм со смайликами и хештегами.
В каждом посте должна быть своя законченная мысль, полезная идея. Можно взять общую идею статьи и ее расписать в текст, можно брать по пунктам, как вам угодно, главное чтобы читателю было интересно и полезно.
Уникальность статьи от 50%.
Количество символов в каждой статье - около 1500 плюс смайлики и хештеги, итого максимум 2000 символов, больше в пост не войдет.
Хештеги брать из моих прошлых постов, а также с сервиса websta.
Жду ваших предложений. Спасибо!
Выбранный исполнитель
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