Рерайт + размещение статей на сайт (СРОЧНО)

Здравствуйте! Требуется разместить на сайт 72 статьи за 7 дней. В будни 12, в выходные по 6.

Как работать со статьей:1. Меняем заголовок, пишем подзаголовок2. Делаем рерайт описания на 500 знаков без пробела (не меньше!), делим его на 2 абзатца3. Добавляем картинки, обложку статьи, выбираем рубрикувсе, публикуем

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