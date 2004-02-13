Рерайт + размещение статей на сайт (СРОЧНО)

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт8 заявок401 просмотр

Здравствуйте! Требуется разместить на сайт 72 статьи за 7 дней. В будни 12, в выходные по 6. 

Как работать со статьей:1. Меняем заголовок, пишем подзаголовок2. Делаем рерайт описания на 500 знаков без пробела (не меньше!), делим его на 2 абзатца3. Добавляем картинки, обложку статьи, выбираем рубрикувсе, публикуем

Цена: 2000р в месяц 

Админка сайта на платформе вордпресс. Кто не имел дело с ней, научу, покажу. От вас требуется грамотность, пунктуальность, серьезный подход к делу. Кого не устраивает цена, просим не отставлять заявку. Кто хочет стать исполнителем, оставляйте свой скайп для связи, расскажу подробности.  

WordPress
8 лет назад
Ekaterina-1989
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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