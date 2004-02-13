Рерайт текстов - залог недвижимости

Ищу копирайтера кот. может грамотно и без ошибок делать рерайт текстов сайтов конкуренто из ТОП.

Тут ТЗ для 9 текстов.

docs.google.com/spreadsheets/d/1QEDbBxt9WNiKG3Xxh6NxkMAdESySwJ5YucB45kC7dYk/edit#gid=0

Тут описаны рекомендации по оформлению и написанию текстов

docs.google.com/document/d/1ELgokkI6Mnv5tHq4-Ew8nxK7zjMV68K_W6ACeuQBtiU/edit?usp=sharing

!!! Исполнитель, укажи какой объём текстов вы можете писать в день. !!!