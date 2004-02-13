Рерайт текста

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт7 заявок209 просмотров

Нужен рерайт текста (во вложении). Уникальность текста по словам от 85% по Advego Plagiatus, не менее 2500 знаков без пробелов, количество текстов 20шт.  Сроки очень сжатые. 

8 лет назад
BaitekMachinery
Елизавета 
33 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров