Доброго времени суток! Для наполнения портала про отопление, ищу копирайтера для написания более 50 информационных статей на тематику печи (виды, описание, как установить, как топить, какие бывают и т.д.). ...
Рерайт текста
Нужен рерайт текста (во вложении). Уникальность текста по словам от 85% по Advego Plagiatus, не менее 2500 знаков без пробелов, количество текстов 20шт. Сроки очень сжатые.
Заявки фрилансеров
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