Рерайт 7 страниц автомобильного сайта

Задачи:

http://skoda.volga-rast.ru/fl_rapid/fl_rapid_overview_design - 2265 знаков на рерайт + к каждой картинке на странице прописать теги ALT и Title. Допускается увеличение объема текста, если информация по тематике страницы. Так же для каждой страницы дописать тег Title и Description

http://skoda.volga-rast.ru/fl_rapid/fl_rapid_overview_roominess - 3773 знаков на рерайт + к каждой картинке на странице прописать теги ALT и Title. Допускается увеличение объема текста, если информация по тематике страницы. Так же для каждой страницы дописать тег Title и Description

http://skoda.volga-rast.ru/fl_rapid/fl_rapid_overview_technology - Дописать текст до объема 3500 знаков с пробелами. + к каждой картинке на странице прописать теги ALT и Title. Допускается увеличение объема текста, если информация по тематике страницы. Так же для каждой страницы дописать тег Title и Description

http://skoda.volga-rast.ru/fl_rapid/fl_rapid_overview_safety - 5036 знаков на рерайт + к каждой картинке на странице прописать теги ALT и Title. Допускается увеличение объема текста, если информация по тематике страницы. Так же для каждой страницы дописать тег Title и Description

http://skoda.volga-rast.ru/fl_rapid/fl_rapid_overview_connectivity - 2520 знаков на рерайт + к каждой картинке на странице прописать теги ALT и Title. Необходимо увеличение объема текста до 3500 знаков, если информация по тематике страницы. Так же для каждой страницы дописать тег Title и Description

http://skoda.volga-rast.ru/skoda-fleet/tran-conf - 1656 знаков на рерайт + к каждой картинке на странице прописать теги ALT и Title. Необходимо увеличение объема текста до 3500 знаков, если информация по тематике страницы. Так же для каждой страницы дописать тег Title и Description

http://skoda.volga-rast.ru/skoda-fleet/dip-sales - 1917 знаков на рерайт + к каждой картинке на странице прописать теги ALT и Title. Необходимо увеличение объема текста до 3500 знаков, если информация по тематике страницы. Так же для каждой страницы дописать тег Title и Description

Образец оформления: https://yadi.sk/i/joL93wOl3NHRBa

Семантическое ядро: https://yadi.sk/d/L5H5DHPj3NHRJJ

Требования к тегам: https://yadi.sk/i/L02mXfBa3NHRNz