500 уникальных сео текстов для товаров из интернет магазина

Необходимо сделать рерайт текстов для 500 товаров интернет-магазина. Для каждого товара нужно прописать: 1) Тайтл; 2) Дискрипшн; 3) Ключевые слова; 4) Тег "Альт" для изображения; 5) Текст товара примерно на 2000 знаков с сео оптимизацией и использованием слов из семантического ядра. Пример текста, который нужно будет получить в итоге (для п.5) http://www.rusgeocom.ru/catalog/lazernyie-niveliryi/rgk/ml-21