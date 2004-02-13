500 уникальных сео текстов для товаров из интернет магазина

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Закрыт7 заявок187 просмотров

Необходимо сделать рерайт текстов для 500 товаров интернет-магазина. Для каждого товара нужно прописать: 1) Тайтл; 2) Дискрипшн; 3) Ключевые слова; 4) Тег "Альт" для изображения; 5) Текст товара примерно на 2000 знаков с сео оптимизацией и использованием слов из семантического ядра. Пример текста, который нужно будет получить в итоге (для п.5) http://www.rusgeocom.ru/catalog/lazernyie-niveliryi/rgk/ml-21

8 лет назад
fun_duk
Денис 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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