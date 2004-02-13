Переработать текст

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт11 заявок255 просмотров

Требуется изучить текст и переработать, создать его уникальным, не изменяя сути. Текст должен быть уникален на 95%.

8 лет назад
mnemonix
Алексей 
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написание информационных статей на тематику печи (работы много)

    Доброго времени суток! Для наполнения портала про отопление, ищу копирайтера для написания более 50 информационных статей на тематику печи (виды, описание, как установить, как топить, какие бывают и т.д.). ...

    Написание статей
    Рерайтинг21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Изменить текст для автомастерской. Примерно 20.000 знаков

    $20

    Есть готовые тексты, немного на первую страницу и описание услуг. В приложении. Надо переписать своими словами. Оплата Webmoney USD или paypal после выполнения заказа.  Будет проверка на уникальность. Возможно дальнейшее соотрудничество ...

    Рерайтинг5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • 1С-Битрикс, рерайт 58 страниц и наполнение, Контентщик- срочно

    $35

    1С-Битрикс, рерайт 58 страниц и наполнение - срочно Сам шаблон новый уже готов, только наполнение Оплата БЕЗ аванса, только по факту сдачи, возможен аванс не большой в ходе работы! Отчёт ...

    Рерайтинг1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен рерайтер новостей развлекательной тематики

    $18

    Ищу ответственного, пунктуального и грамотного человека (предпочтение девушкам). Что требуется? Требуется делать рерайт первых 1000 знаков с пробелами в каждой статье. Уникальность не ниже 70% по content-watch. В день 10 статей, т.е. 10 ...

    Рерайтинг6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется сделать рерайтиг статей на тему Гидроизоляции

    Требуется рерайт статей с других сайтов по категориям Гидроизоляция кровли Гидроизоляция подавала  и так далее...  Всего 9 статей.  Интересуют исполнители которые ранее делали рерайт технических тематик.  ...

    Рерайтинг13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтер для простых SEO текстов

    Ищу копирайтера кот. может грамотно и без ошибок делать рерайт текстов сайтов конкуренто из ТОП. Тут описаны рекомендации по оформлению и написанию текстов https://docs.google.com/document/d/1ELgokkI6Mnv5tHq4-Ew8nxK7zjMV68K_W6ACeuQBtiU/edit?usp=sharing Тут ТЗ для 12 текстов. ...

    Рерайтинг5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт текста

    Необходимо сделать рерайт текста, тема "бесплатная юридическая консультация" Основные требования:  1. В тексте должны быть подзаголовки.      Тема "бесплатная юридическая консультация" должна присутствовать в первом абзаце. 2. Уникальность 80% по ...

    Рерайтинг3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Хороший рерайт текста о компании

    2 000 символов. Тематика производство,  легкая промышленность. На выходе должен быть грамотный и качественный текст с очень высокой уникальностью. В заявках указывайте,  пожалуйста,  цену.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Рерайтер для геймерского сайта

    На долгосрочный проект, ищу сотрудников для рерайта и публикации новостей на геймерском сайте (рерайтер/контент-менеджер). Требования: - умение писать без тавтологий, и держаться единого стиля, отсутствие орфографических и грамматических ошибок в тексте, ...

    WordPress
    Рерайтинг56 заявок
    Закрыт
    8 лет назад