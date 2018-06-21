fun_duk

Денис fun_duk

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Popolitov_Ilya
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Усилить текст в воронке инфобизнеса.
Отличный заказчик! Сработали быстро и четко. Оплату произвел в полном размере. Рекомендую для совместной работы!
Спасибо. Очень понравилось сотрудничество. Рекомендую
Ответный отзыв
ksushadudi
Ксения 
23 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Сделать дизайн заставки для видео на ютуб
Чёткое ТЗ, быстрая оплата. Всем рекомендую сотрудничать.
Спасибо за быструю и качественную работу
Ответный отзыв
Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Проверить статью на ошибки.
Все отлично. Рекомендую!
Работа сделана качественно и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Ibragim24
29 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Внести правки на сайт
CSSDjangoGitHTMLPython
Все понравилось, своевременная выплата. Спасибо, обращайтесь!
Рекомендую к сотрудничеству. Ответственно подходит к делу, на связи, проявляет инициативу и делает все без вопросов)
Ответный отзыв
lihai
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
7 лет назад
Консультация и настройка Google Tag Manager
Отличный заказчик, четко поставленное ТЗ и своевременная оплата. Спасибо!
Алексей сделал всё очень быстро, качественно. Был постоянно на связи и предлагал разные варианты решения моего задания. В общем - хорошо включается в задачу. Рекомендую.
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