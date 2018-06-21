Добрый день! У нас есть мобильный сайт: http://www.0252.ru/27-fraz-tashishkina/ Обычно мы отслеживали событие через пиксель Фэйсбук, когда человек попадал на стр. благодарности. Сейчас такой возможности у нас нет, т.к. ...