Просмотреть Курс по Photoshop. Отобрать 20 фрагментов (эпизодов) из видеоуроков. Отобрать фрагменты из уроков по Photoshop, которые могут быть интересными потенциальным покупателям курса по Photoshop, которые могут закрывать распространенные и популярные "боли" ...
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Добрый день!На сайте http://bulavina.pro/study-lr-ps есть несколько товаров и корзина. Задача - связать карточку каждого отдельного товара с соответствующей адресной книгой в почтовом сервисе SendPulse, чтобы после транзакции человек попадал в нужную адресную книгу, где будет настроено получение ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть работающая и готовая воронка в месенджерах по тематике тренингов для женщин 18+, которая рекламируется в Инстаграм. Путь клиента такой: Рекламный пост - мини лендинг - лид магнит - ...Продающие тексты1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо создать дизайн заставки для видео на ютуб, разрешение – 1280x720 Пример цветов и стиль оформления можно посмотреть на сайте https://ecotelo.ru/ МЫ бы хотели использовать фото автора и текст: "как в 40 ...Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
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Всем привет! Есть видео-ролик: https://yadi.sk/i/Q5xHSFVW3YXWBT Необходимо его подготовить к рекламе Инстаграм сторис. Технические требования: https://www.facebook.com/business/ads-guide/image/instagram-story Что сделать? - перевернуть изображение влево на ...Видеомонтаж36 заявокЗакрыт7 лет назад
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Добрый день! У нас есть мобильный сайт: http://www.0252.ru/27-fraz-tashishkina/ Обычно мы отслеживали событие через пиксель Фэйсбук, когда человек попадал на стр. благодарности. Сейчас такой возможности у нас нет, т.к. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Привет! Ты опытный копирайтер, который "собаку съел" на написании рекламных текстов в сфере инфобизнеса на эзотерическую тематику? Если твой ответ "да", значит это задание для тебя. Что нужно? Написать текст для ...Продающие тексты6 заявокЗакрыт7 лет назад
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Вот эти фото https://yadi.sk/d/SY3pdsqX3TUNij Должны быть 24х30. Фон одинаковый у обеих, можно как на женском фото.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
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Адаптивная верстка на вордпресс. Всего около 7-8 страниц. https://pp.userapi.com/c841322/v841322061/63445/NQuVE9lUqWE.jpg https://vk.com/doc1838329_458400893?hash=d1d93ffeabeb5055b5&dl=c516771cfe7f4a6dd6 https://vk.com/doc1838329_458400897?hash=817e10615f73d82028&dl=bf1e32ca0b1e15e27c https://vk.com/doc1838329_458400900?hash=b65d530cacc246fc6b&dl=48040b708d74c26aaf https://vk.com/doc1838329_458400906?hash=908761e55d1c0fbc1a&dl=0e5cb5fbd0b2ad4ceb https://vk.com/doc1838329_458400910?hash=9069c605410a6f4f4c&dl=c0e7f43c3632758b97HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
ТЗ по ссылке. Срок на выполнение задачи - до 9 февраля. http://www.evernote.com/l/AOUL8jiADthJuLIbY66AyXmcN1R4fOW-408/Баннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
Исходный материал с которым вы будете работать также на английском. Подробное ТЗ смотрите здесь: https://docs.google.com/document/d/1Se_w_WN4r_LMOzrHqNIQPHjlqLg0aYg5rvquT2M7o1o/edit Твиты можно писать в этом же документе, где ТЗ (открою доступ на редактирование документа после утверждения заявки). ...Переводы5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сверстать лендинг на Битрикс. Прикрепляю дизайн.HTML-верстка8 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброе утро! Есть цепочка из трех писем. Человек после подписки на мероприятие получает их. Необходимо загрузить все это в GetResponse и настроить периодичность отправления. Ваши сроки и стоимость?Системное администрирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Есть текст двух писем + информация со страницы благодарности (подписная на марафон). Необходимо из этого сделать логическую цепочку из трех писем. Уточняющей информации предостаточно. Предоставим по запросу. Вот эти два письма: https://docs.google.com/document/d/1H9lpMJ1go9AjGVtY1SOFmjU9JhHowu1Q4TRa5vywJaU/edit ...Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт7 лет назад