Занимаюсь созданием логотипов, персонажей, иллюстраций.
- Качественная работа, готовность внести правки;
- Быстрая работа.
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
5 лет назад
Ксения професионально приняла задание, Все исполнено в сроки, зделаны доработки возникшие в процессе, спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв
Отличный работодатель, рекомендую. Чётко поставлено тз, знает, что именно ему нужно. Оплата после принятия итогового результата.
$6
10 баллов
5 лет назад
Отличный фрилансер) Сделала очень классный логотип, фавикон и закладку для интернет-магазина. Коннект получился очень лёгкий, а процесс сотрудничества очень приятный) Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик), Дал чёткое ТЗ, быстрая оплата. Очень приятное, свободное общение сложилось. Рекомендую к сотрудничеству!
$3
10 баллов
5 лет назад
Автор качественно и в короткий срок выполнил мой заказ. Рекомендую!
Ответный отзыв
Чёткое ТЗ, быстрая оплата, без правок. Рекомендую к сотрудничеству.
$5
10 баллов
5 лет назад
Спасибо за быструю и качественную работу
Ответный отзыв
Чёткое ТЗ, быстрая оплата. Всем рекомендую сотрудничать.