ksushadudi

Ксения ksushadudi

 
23 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Занимаюсь созданием логотипов, персонажей, иллюстраций.

  • Качественная работа, готовность внести правки;
  • Быстрая работа.
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Отзывы заказчиков

diyazbarnes
30 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$250
10 баллов
5 лет назад
Разобрать иллюстрацию на слои (Photoshop)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Anantago
Алекс 
51 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Дизайн Логотипа и Шапки Сайта
Ксения професионально приняла задание, Все исполнено в сроки, зделаны доработки возникшие в процессе, спасибо за сотрудничество
Отличный работодатель, рекомендую. Чётко поставлено тз, знает, что именно ему нужно. Оплата после принятия итогового результата.
Ответный отзыв
ilpamaf
Вадим 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
$6
10 баллов
5 лет назад
Нужен логотип с фавиконом для магазина б/у ноутбуков
Отличный фрилансер) Сделала очень классный логотип, фавикон и закладку для интернет-магазина. Коннект получился очень лёгкий, а процесс сотрудничества очень приятный) Рекомендую!
Отличный заказчик), Дал чёткое ТЗ, быстрая оплата. Очень приятное, свободное общение сложилось. Рекомендую к сотрудничеству!
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guest_14837986034972
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Обложка для тренинга
Автор качественно и в короткий срок выполнил мой заказ. Рекомендую!
Чёткое ТЗ, быстрая оплата, без правок. Рекомендую к сотрудничеству.
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fun_duk
Денис 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Сделать дизайн заставки для видео на ютуб
Спасибо за быструю и качественную работу
Чёткое ТЗ, быстрая оплата. Всем рекомендую сотрудничать.
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