diyazbarnes

Диаз Нажмиденов diyazbarnes

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Моушн-дизайнер / 2D аниматор / 3D артист

Добро пожаловать ко мне на страницу!

Меня зовут Диаз, я молодой специалист по 2D анимации и графике, родом из Казахстана.

  • Профессионал в своем деле, работаю эффективно и быстро.
  • Посетите мой канал чтобы просмотреть полный список работ.
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Отзывы заказчиков

ddch
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$410
10 баллов
4 года назад
Анимационные ролики для Youtube
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
mutagarov
Валентин 
31 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$110
10 баллов
5 лет назад
Showreel 2020 для студии разработки.
Рекомендуем. 3К=Контактный,классный, крутой. Обращайтесь к нему, действительно хороший специалист в своем деле.
Спасибо за новый ценный опыт!
Ответный отзыв
guest_15795128365563
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$460
10 баллов
5 лет назад
Перемонтаж видео
Очень понравилось взаимодействовать с Диазом! Креативный, гибкий, с отличным чувством вкуса и видением кадра! Надеемся на продолжение сотрудничества!)
Спасибо
Ответный отзыв
guest_15689029265592
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$250
10 баллов
5 лет назад
Создать анимационный ролик
Работа выполнена в срок и хорошо!
Спасибо за новый опыт!
Ответный отзыв
mrsteon
Руслан 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
$156
10 баллов
5 лет назад
Создание видеоролика о компании
Видеоролик сдан до дедлайна. Все очень круто! Диаз адекватно реагирует на правки, при этом успевает по срокам. Всем рекомендую!
Спасибо за новый ценный опыт!
Ответный отзыв
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Анимация
2 отзыва
$25/час
от $200от 2 дней
нет рейтинга