Моушн-дизайнер / 2D аниматор / 3D артист
Добро пожаловать ко мне на страницу!Меня зовут Диаз, я молодой специалист по 2D анимации и графике, родом из Казахстана.
- Профессионал в своем деле, работаю эффективно и быстро.
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Портфолио
- Заложник Ритма 😄266 просмотров
- АНИМАЦИОННЫЙ ШОУРИЛ 2020218 просмотров
Отзывы заказчиков
$410
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$110
10 баллов
5 лет назад
Рекомендуем. 3К=Контактный,классный, крутой. Обращайтесь к нему, действительно хороший специалист в своем деле.
Ответный отзыв
Спасибо за новый ценный опыт!
$460
10 баллов
5 лет назад
Очень понравилось взаимодействовать с Диазом! Креативный, гибкий, с отличным чувством вкуса и видением кадра! Надеемся на продолжение сотрудничества!)
Ответный отзыв
Спасибо
$250
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнена в срок и хорошо!
Ответный отзыв
Спасибо за новый опыт!
$156
10 баллов
5 лет назад
Видеоролик сдан до дедлайна. Все очень круто! Диаз адекватно реагирует на правки, при этом успевает по срокам. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за новый ценный опыт!
Анимация
2 отзыва
$25/час
от $200от 2 дней
нет рейтинга