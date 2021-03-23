game ready модель, поликаунт до 15к треугольников, тескстуры: normal map, base color, metallic/roughnes. Моделить с учетом того, что башня будет вращаться. Гусеницу на low poly не детализировать, сделать как в примере, т. к. будет анимироваться путем ...
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Создание 3D анимации для видеоролика 1,5-2 минуты.
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