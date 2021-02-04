game ready модель, поликаунт до 15к треугольников, тескстуры: normal map, base color, metallic/roughnes. Моделить с учетом того, что башня будет вращаться. Гусеницу на low poly не детализировать, сделать как в примере, т. к. будет анимироваться путем ...
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Создание 3D STL моделей
Срочно необходим 3D дизайнер, для создания STL моделей под 3D печать.
Необходимо спроэктировать и задизайнить модель сложной технологической ручки.
Все параметры и необходимые особенности изделия мы подробно опишем.
Проект срочный к выполнению.
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