Создание 3D STL моделей

3D-графикаЗакрыт16 заявок630 просмотров
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Создание 3D STL моделей

Срочно необходим 3D дизайнер, для создания STL моделей под 3D печать.

Необходимо спроэктировать и задизайнить модель сложной технологической ручки.

Все параметры и необходимые особенности изделия мы подробно опишем.

Проект срочный к выполнению.

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3 года назад
Groot_soft
Стефан 
23 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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