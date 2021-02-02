3D-модели и визуализация объектов

Нужно сделать 3д модель одной и той же пуговицы в двух размерах в соответствии с техзаданием. Формат .obj или .stl
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! необходимо сделать визуализацию бытовок, прошу направить стоимость и сроки.
ТЗ 18 обьектов бытовок:
1.1. Примеры для изображений представлены в приложении №1, но это конкуренты нужно сделать с отличием.
1.2. На каждом изображении сделать водяной знак логотипа. Логотип указан в приложении №2.
1.3. Цветовую гамму и стилистику взять с шаблона сайта:
https://websitedemos.net/agency-02/
1.4. Размер всех изображений везде одинаковый.
1.5. На втором изображении во всех обьектах (вид сбоку) мебель отрисовывать не надо!
На выходе нужне исходник+PNG
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