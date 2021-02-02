3d визуализация

В работе необходимы качественные материалы модели, грамотная сетка и невывернутые полигоны, четкое соблюдение пропорций и размеров, внимательное отношение к деталям (но не перегруз сцены), нельзя использовать русские символы в любых файлах, только латиница. Ваш алгоритм работы: 1. ...
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Здравствуйте, нужно сделать 3d макет фасада дома из морских контейнеров на земельном участке приближенный к реальной фотографии. Требуется примерно 5 изображений c разных ракурсов.
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