3d визуализация

3D-графикаЗакрыт18 заявок509 просмотров
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Здравствуйте, нужно сделать 3d макет фасада дома из морских контейнеров на земельном участке приближенный к реальной фотографии. Требуется примерно 5 изображений c разных ракурсов.

3 года назад
guest_16122048244006
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
yourinspiration
Артём 
23 годаБеларусь
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$15
3 дня
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