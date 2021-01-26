Начертить и сделать красивую визуализацию.

Нужно начертить по определенным размерам небольшое и очень простое "изделие ". ( для примера будут реальные фото и скрины с 3д Компаса.)

Сделать его фотореалистичую визуализацию и небольшую анимацию.

Я думаю что задание будет под силу вообще любому, задача максимально простая.