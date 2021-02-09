Сделать 3Д макет памятника

3D-графикаЗавершен18 заявок458 просмотров
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Есть фото памятника, необходимо нарисовать макет. Размеры укажу,

3 года назад
BrestGranit
32 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
erio
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$10
2 дня
Быстро, качественно и не дорого. Рекомендую
Работать удобно, все отлично, рекомендую!
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