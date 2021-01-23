Отслайсить 3D модель для последующей резки на чпу из 10 мм фанеры

Доброго времени суток работяги, необходимо наслайсить лошадь для последующей вырезки и сборки, высота в холке 1700х и пропорционально остальные размеры, толщина фанеры 10 мм) 3D модель отправлю, что хочу видеть на выходе прикреплю, Если кто запишет видео желательно с объяснениями как это сделали, доплачу. Адаптировать под размер рабочее поле 1600х900мм