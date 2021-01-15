Визуализация с птичьего полета

Добрый день Нужна визуализация поселка с типовыми домами с птичьего полета. Высокий уровень детализации не нужен. Два вида дома. посылаю исходные материалы для сметы — рельеф в автокаде (не в метрах, в футах), пример визуализации, и основу для моделирования дома.Если мы договоримся о цене, материалы, характер растительности будут предоставлены. Генплан будет уточнен с включением тротуаров. 4 общественных здания будут изображены коробками. Нужно посчитать два варианта: - когда модели предоставлены в максе- когда модели не предоставлены и нужно моделить на основе как в файле (fbx) - опцию облета на как на вертолете