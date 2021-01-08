3D визуализация мебели в интерьере

3D-графикаЗакрыт62 заявки3729 просмотров
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1. Разработка картинок мебели в интерьере для продвижения в соцсетях.

2. Интерьер простой, без лишних детализаций (4-5 вариантов интерьера для различных видов мебели).

3. Исходники файлов с мебелью имеются у Заказчика.

4. В неделю - 4-5 картинок.

5. Оплата сдельная. 

Подробная информация будет предоставлена в ходе переговоров. 

3 года назад
AArdak
Ардак 
38 летКазахстан
3 года в сервисе
Был
3 года назад