3D визуализация мебели в интерьере

Разработать интерьер фейкового проекта и сделать 3D визуализации в фотокачестве с декором и тд
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Разработка картинок мебели в интерьере для продвижения в соцсетях.
2. Интерьер простой, без лишних детализаций (4-5 вариантов интерьера для различных видов мебели).
3. Исходники файлов с мебелью имеются у Заказчика.
4. В неделю - 4-5 картинок.
5. Оплата сдельная.
Подробная информация будет предоставлена в ходе переговоров.
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