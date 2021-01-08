Подкорректировать размер 3D модели.

$10
3D-графикаЗавершен8 заявок456 просмотров
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Здравствуйте, в 3D модели есть 8 ячеек 48 на 48 мм, надо  поменять высоту всех ячеек с 48 на 51 мм. Формат igs

3 года назад
skyter777
Андрей 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
BrutusIS
Богдан 
33 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$20
4 дня
Оперативно выполнил работу. Рекомендую!
Приятно было сотрудничать, хороший работодатель.
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