Сделать коррекцию 3д модели, убрав лишнюю деталь

$15
3D-графикаЗакрыт6 заявок236 просмотров
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Сделать коррекцию 3д модели, убрав лишнюю деталь

3 года назад
voynovska98
25 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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