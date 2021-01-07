Сделать коррекцию 3д модели, убрав лишнюю деталь
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Создание информационной 3Д модели в AVEVA E3D, объектом информационного моделирования является информационная модель, выполненная на основе облака точек и результатов топографической съемки.
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