Создание информационной 3Д модели в AVEVA E3D

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Создание информационной 3Д модели в AVEVA E3D, объектом  информационного моделирования является информационная модель, выполненная на основе облака точек и результатов топографической съемки.

3 года назад
guest_16101248163566
3 года в сервисе
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3 года назад