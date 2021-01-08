3Д моделирование мягкой мебели

3D-графикаЗакрыт16 заявок550 просмотров
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Ищем специалиста для создания 3д моделей диванов/кресел/пуфов и др. мягкой мебели.

Необходимо создавать 3д модели и размещать их на минималистичном интерьере.

В отклике на задание просьба указывать вашу цену за одну работу (1 модель -1 интерьер), примеры работ именно по мягкой мебели и готовы ли вы сделать сначала тестовое задание - максимально приближено повторить работу на примере во вложении (оплатим его если по итогу будем с вами работать)

3 года назад
racheevmaks
Максим 
48 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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