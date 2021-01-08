Сделать 3D визуализация для печати на 3D принтере.

Построить модель человека по фотографии в 3D max. Добавить развертку головы с фото, одежды, движения. Развертку текстуры головы на основе п 1. Пошаговый отчет (word file): краткий алгоритм, иллюстрированный полноэкранными screen-ами. Видео-файл Пример:
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Фото изделия прикрепил к заданию (3 детали: 2 половинки от пончика + кольцо для скрепления)
Пример готового изделия на видео: https://www.instagram.com/p/CEzWwIbHvhc/
Размеры:
Большой пончик: Диаметр; 9 смТолщина от 3,5
Нужна визуализация с точными размерами, чтобы файл можно было отправить для печати на 3D принтере.Формат Stl
Пишите стоимость и сроки, в перспективе нужно будет разрабатывать много макетов на заказ.
В основном по готовым примерам.
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