Сделать 3D визуализация для печати на 3D принтере.

Фото изделия прикрепил к заданию (3 детали: 2 половинки от пончика + кольцо для скрепления)

Пример готового изделия на видео: https://www.instagram.com/p/CEzWwIbHvhc/

Размеры:

Большой пончик: Диаметр; 9 смТолщина от 3,5

Нужна визуализация с точными размерами, чтобы файл можно было отправить для печати на 3D принтере.Формат Stl

Пишите стоимость и сроки, в перспективе нужно будет разрабатывать много макетов на заказ.

В основном по готовым примерам.