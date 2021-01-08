HighPoly Casual Modelling

$150
3D-графикаЗакрыт15 заявок790 просмотров
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Приветствую. Ищется исполнитель, может два, на нынешний проект. Сроки жмут.

1. Умение делать один в один в скетч без инициатив2. Казуальный хайполи моделлинг под рендер. Жду соискателей с ссылками на сочные работы. Оплата адекватная. 

3 года назад
axelkrass
Аксель 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад