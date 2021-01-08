Построить модель человека по фотографии в 3D max.

Приветствую. Ищется исполнитель, может два, на нынешний проект. Сроки жмут. 1. Умение делать один в один в скетч без инициатив2. Казуальный хайполи моделлинг под рендер. Жду соискателей с ссылками на сочные работы. Оплата адекватная.