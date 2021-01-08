Построить модель человека по фотографии в 3D max.

3D-графикаЗакрыт2 заявки325 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Построить модель человека по фотографии в 3D max.  Добавить развертку головы с фото, одежды, движения. Развертку текстуры головы на основе п 1.

Пошаговый отчет (word file): краткий алгоритм, иллюстрированный полноэкранными screen-ами.

Видео-файл

Пример: 

3 года назад
guest_16106359623634
3 года в сервисе
Был
3 года назад