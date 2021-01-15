Создание 3D моделей для unity

Необходимо создать несколько 3D моделей для дальнейшей работы с ними в программе Unity. Примеры моделей которые нужно создать: перчатки, каски, лестница, карабин, стеллаж и многое другое, все расскажу и покажу.

Возможно долгосрочное сотрудничество!