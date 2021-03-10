Uliana_Savi

Ульяна Савицкая Uliana_Savi

 
21 годРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
3D ARTIST

Мой основной стек - Blender, 3ds Max, Substance Painter и Photoshop. Помимо этого работаю в таких программах как - AutoCAD, Maya и др.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
smartlab
Балтер 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
3 года назад
3д Дизайн планеты
работой доволен
Рекомендую, оплата в срок, подача информации доходчивая.
Ответный отзыв
murchanie
26 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Моделирование небольшой локации в BLENDER.
Очень рада, что выбрала именно этого исполнителя! Ульяна сделала работу качественно, четко по ТЗ и моим наброскам, так же уложилась в срок (даже немного раньше завершила работу). Рекомендую!
Заказчик грамотно расписал все необходимые требования по заказу. Общение в процессе работы было адекватным и приятным. С оплатой все так же прошло успешно!
Ответный отзыв
3D-графика
1 отзыв
$3/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга