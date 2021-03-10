3D ARTIST
Мой основной стек - Blender, 3ds Max, Substance Painter и Photoshop. Помимо этого работаю в таких программах как - AutoCAD, Maya и др.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- 3Д модель алькогольного напитка в бутылкенет просмотров
- Космоческие корабли1 просмотр
- Милый бар 3d model19 просмотров
- "Lucky" city...?16 просмотров
- 3d models - Robot -_-167 просмотров
- Стол12 просмотров
- Robot36 просмотров
- Room127 просмотров
- Буква А37 просмотров
- Houses125 просмотров
- 3d models - Opel Speedster134 просмотра
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
3 года назад
работой доволен
Ответный отзыв
Рекомендую, оплата в срок, подача информации доходчивая.
$15
10 баллов
3 года назад
Очень рада, что выбрала именно этого исполнителя! Ульяна сделала работу качественно, четко по ТЗ и моим наброскам, так же уложилась в срок (даже немного раньше завершила работу). Рекомендую!
Ответный отзыв
Заказчик грамотно расписал все необходимые требования по заказу. Общение в процессе работы было адекватным и приятным. С оплатой все так же прошло успешно!
3D-графика
1 отзыв
$3/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга