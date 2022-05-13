С удовольствием смоделирую, смонтирую, отфотошоплю что угодно, творчески додумаю за вас

Работаю с 2D и 3D пространствами. Инструментарий, который я использую: Blender, Substance Painter, Adobe Photoshop, Adobe after effects, Adobe Premiere.

Что умею:

Моделирую(персонажей, разные предметы, окружения и многое другое) накладываю текстуры, работаю с поверхностями, конвертирую форматы, монтирую видео, корректирую фото и многое другое в сфере 2д и 3д дизайна.

Выполняю каждый ваш заказ с душой. Большое люблю создавать что-то уникальное. Если сроки поджимают, постараюсь соотнести цену/время/качество выполняемой работы.

Работаю над своим проектом, поэтому очень понимаю заказчиков, что очень важно, чтобы результат радовал и ваш глаз и глаз других людей.