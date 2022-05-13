Shplex

Герман Shplex

 
23 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
С удовольствием смоделирую, смонтирую, отфотошоплю что угодно, творчески додумаю за вас

Работаю с 2D и 3D пространствами. Инструментарий, который я использую: Blender, Substance Painter, Adobe Photoshop, Adobe after effects, Adobe Premiere. 

Что умею:

Моделирую(персонажей, разные предметы, окружения и многое другое) накладываю текстуры, работаю с поверхностями, конвертирую форматы, монтирую видео, корректирую фото и многое другое в сфере 2д и 3д дизайна. 

Выполняю каждый ваш заказ с душой. Большое люблю создавать что-то уникальное. Если сроки поджимают,  постараюсь соотнести цену/время/качество выполняемой работы.

Работаю над своим проектом, поэтому очень понимаю заказчиков, что очень важно, чтобы результат радовал и ваш глаз и глаз других людей. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Создать композицию

    $50

    Требуется создать авторский аналог музыкальной композиции в японском бонджо стиле. Длина композиции не более 5 секунд, формат mp3. Приветствуются разные инструменты и импровизация. За дополнительные вариации возможно вознаграждение.

    Музыка и Звуки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

sergeytet
65 лет
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$60
10 баллов
3 года назад
Создать композицию
Сотрудничеством доволен. Хороший заказчик, рекомендую. Рад буду сотрудничеству впредь.
К сожалению работа не оценена по достоинству моим начальством, но было приятно иметь дело, выполнено всё ровно так, как и просил
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