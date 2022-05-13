Требуется создать авторский аналог музыкальной композиции в японском бонджо стиле. Длина композиции не более 5 секунд, формат mp3. Приветствуются разные инструменты и импровизация. За дополнительные вариации возможно вознаграждение.
С удовольствием смоделирую, смонтирую, отфотошоплю что угодно, творчески додумаю за вас
Работаю с 2D и 3D пространствами. Инструментарий, который я использую: Blender, Substance Painter, Adobe Photoshop, Adobe after effects, Adobe Premiere.
Что умею:
Моделирую(персонажей, разные предметы, окружения и многое другое) накладываю текстуры, работаю с поверхностями, конвертирую форматы, монтирую видео, корректирую фото и многое другое в сфере 2д и 3д дизайна.
Выполняю каждый ваш заказ с душой. Большое люблю создавать что-то уникальное. Если сроки поджимают, постараюсь соотнести цену/время/качество выполняемой работы.
Работаю над своим проектом, поэтому очень понимаю заказчиков, что очень важно, чтобы результат радовал и ваш глаз и глаз других людей.
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недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
- $50Музыка и Звуки1 исполнительЗавершен3 года назад
Отзывы фрилансеров
$60
10 баллов
3 года назад
Сотрудничеством доволен. Хороший заказчик, рекомендую. Рад буду сотрудничеству впредь.
Ответный отзыв
К сожалению работа не оценена по достоинству моим начальством, но было приятно иметь дело, выполнено всё ровно так, как и просил