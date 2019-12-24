sergeytet

Сергей Тетенко sergeytet

 
64 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
день назад
Все, что делаешь с удовольствием, удовольствие и доставляет!

Композитор, аранжировщик, саунд дизайнер, музыка для анимации, музыка для видео. Собственная студия. Профессиональное оборудование.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
#1
Музыка и Звуки
ТОП-5
Аудиомонтаж
Отзывы заказчиков
Shplex
Герман 
22 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
9 баллов
2 года назад
Создать композицию
К сожалению работа не оценена по достоинству моим начальством, но было приятно иметь дело, выполнено всё ровно так, как и просил
Сотрудничеством доволен. Хороший заказчик, рекомендую. Рад буду сотрудничеству впредь.
Ответный отзыв
290911
Натали 
43 годаБеларусь
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$25
10 баллов
3 года назад
Написать музыку для рекламного ролика
Рекомендую. Исполнитель отличный. Понял задачу быстро и качественно исполнил с первого раза без исправлений. Круто 10 баллов.
Сотрудничеством с Натали удовлетворён. Чётко поставлена задача, всегда на связи, оплата без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
megabet
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
3 года назад
Написать мелодию, музыку к мобильной игре
Сотрудничеством с Сергеем удовлетворён. Задача выполнена. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.
Сотрудничеством с Александром удовлетворён. Чётко поставлена задача, правки в пределах нормы, оплата без задержки. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
Waveya
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Сделать аудио дорожку
Сделал аудио в тот же день, мне немного не подошел звук, быстро изменил. Все отлично. Если еще понадобится музыка, буду знать, к кому обращаться.
Ольга отличный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
gsmtarif
Николай 
42 годаИспания
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Подобрать звуковые дорожки к видеоролику
Сергей молодец! Делает хорошую музыку!!!
Cотрудничеством с Николаем удовлетворён. Честный, добропорядочный, коммуникабельный. Рекомендую.
Ответный отзыв
Музыка и Звуки
8 отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
#1
Аудиомонтаж
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#5