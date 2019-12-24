Все, что делаешь с удовольствием, удовольствие и доставляет!
Композитор, аранжировщик, саунд дизайнер, музыка для анимации, музыка для видео. Собственная студия. Профессиональное оборудование.
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$60
средняя цена заказа
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5
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#1— Музыка и Звуки
ТОП-5— Аудиомонтаж
Портфолио
- Детская англоязычная песенка для мультфильма47 просмотров
- Музыка для рекламы527 просмотров
- Сочинение музыки. Аранжировка1534 просмотра
- Набор нот в нотном редакторе767 просмотров
- Эксклюзивная музыка, аранжировка.1298 просмотров
Отзывы заказчиков
$60
9 баллов
2 года назад
К сожалению работа не оценена по достоинству моим начальством, но было приятно иметь дело, выполнено всё ровно так, как и просил
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен. Хороший заказчик, рекомендую. Рад буду сотрудничеству впредь.
$25
10 баллов
3 года назад
Рекомендую. Исполнитель отличный. Понял задачу быстро и качественно исполнил с первого раза без исправлений. Круто 10 баллов.
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Натали удовлетворён. Чётко поставлена задача, всегда на связи, оплата без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
$100
10 баллов
3 года назад
Сотрудничеством с Сергеем удовлетворён. Задача выполнена. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Александром удовлетворён. Чётко поставлена задача, правки в пределах нормы, оплата без задержки. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.
$10
10 баллов
4 года назад
Сделал аудио в тот же день, мне немного не подошел звук, быстро изменил. Все отлично. Если еще понадобится музыка, буду знать, к кому обращаться.
Ответный отзыв
Ольга отличный заказчик. Рекомендую.
$50
10 баллов
5 лет назад
Сергей молодец! Делает хорошую музыку!!!
Ответный отзыв
Cотрудничеством с Николаем удовлетворён. Честный, добропорядочный, коммуникабельный. Рекомендую.
Музыка и Звуки
8 отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
#1
Аудиомонтаж
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#5