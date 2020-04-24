Необходимо создать и раскрутить страницу актёрской школы в Instagram с нуля. Задача включает в себя привлечение клиентов и увеличение числа подписчиков, ориентируясь на аудиторию взрослых и детей.
- $30Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт3 года назад
Разработка 3D-графики, где из картонной коробки формируется сказочный замок. Включает детали, такие как принцесса, машущая рукой. Ожидается качественная визуализация и проработка элементов.3D-графика5 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать лендинг для образовательного курса с полным решением "под ключ". Ожидается создание дизайна, написание контента и оптимизация для конверсии.Сайты «под ключ»44 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработка лендинга для образовательного курса «под ключ». Проект включает в себя все этапы создания сайта: от дизайна до реализации. Ожидается качественная работа с акцентом на функциональность и привлекательность для целевой аудитории.Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт4 года назад
- $30
Имеется лого. Необходимо немного изменить цвет в лого добавить золотой оттенок там где оранжевый и желтый. Упаковать его в этикетку для банки. То есть этикетка должна наклеивается вокруг банки и в продолжение ее должен быть ...Дизайн продукции2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $10
Озвучить страницу А4. Для закадрового текста видео. Деловой, описательный стильОзвучивание35 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Есть образец. Есть название. Есть пожелания к цвету и шрифту. Соединить все это в единоеЛоготипы и Знаки29 заявокЗакрыт4 года назад
- $25
создать музыкуМузыка и Звуки43 заявкиЗакрыт4 года назад
- $20
Написать музыку для рекламного ролика кофе. Хронометраж 30 секунд. Романтическая, оптимистичная, легкая. В конце 5, 5 секунд должно быть ощутимо слышно название бренда. т.е. музыкой сделана эта слышимость.Музыка и Звуки29 заявокЗакрыт4 года назад
Написать музыкуКопирайтинг1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $25
Лирическая. Хронометраж 30 сек. ЗаконченностьМузыка и Звуки1 исполнительЗавершен4 года назад
Лирическая. Хронометраж 30 сек. Законченность.Видеомонтаж13 заявокЗакрыт4 года назад
- $20
Хронометраж 30 секунд. Законченное музыкальное произведениеМузыка и Звукинет заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Я делаю видеофильмы. Мне нужен рекламный буклет для клиентов. Концепция и текст уже есть. Концепция такая жизнь это скорый поезд летящий без остановки. Короткие остановки это наши яркие воспоминания. Запечатленные в видео. Картинки будто тз ...Дизайн продукции4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $50
Я делаю видеофильмы. Мне нужен рекламный буклет для клиентов. Концепция и текст уже есть. Концепция такая жизнь это скорый поезд летящий без остановки. Короткие остановки это наши яркие воспоминания. Запечатленные в видео. Картинки будто тз ...Дизайн продукциинет заявокЗакрыт4 года назад
Озвучить информационные тексты. Интонации рассказчика. Нежность и теплота. На названии санаториев акцент не делаем. Просто слово и слово в тексте. Будет ещё один небольшой текстЗакрыт4 года назад
- $10
Вашим сказочным голосом. Эмоционально озвучить текст. Начало загадочно, там где первокласники трепетно нежно, таи где выпускинки тревожно трогательно. Где описание выпускников с материнской гордостью.Закрыт5 лет назад
- $10
Прочитать закадровый текст. Эмоционально. Интонационно как будто давным-давно.... Бабушка рассказывает историю, или сказку Время исполнения 1 денОзвучивание1 исполнительЗавершен5 лет назад
Тексь книга озвучивать спокойным размеренным голосом. С эмоциональностью сказочника. Идея ролика дети нашли волшебную книгу открыли и смотрят двигающиеся картинки и книга им рассказывает. Однако фильм для взрослых)))) Второй текст для презентации. Обычная бизнес ...Закрыт5 лет назад
- $10
Эмоциональное озвучание текста. Вначале спокойное, середина страх и безысходность. Конец, радость найдено решение. Все бегут и покупаютВидеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад