290911

Натали 290911

 
44 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Заказы связанные с видеомонтажем и дизайном
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Раскрутка в инстаграм страницы актёрской школы

    $30

    Необходимо создать и раскрутить страницу актёрской школы в Instagram с нуля. Задача включает в себя привлечение клиентов и увеличение числа подписчиков, ориентируясь на аудиторию взрослых и детей.

    Социальные сети (SMM и SMO)15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать 3 графику

    Разработка 3D-графики, где из картонной коробки формируется сказочный замок. Включает детали, такие как принцесса, машущая рукой. Ожидается качественная визуализация и проработка элементов.

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Лендинг

    Необходимо разработать лендинг для образовательного курса с полным решением "под ключ". Ожидается создание дизайна, написание контента и оптимизация для конверсии.

    Сайты «под ключ»44 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Лендинг

    Требуется разработка лендинга для образовательного курса «под ключ». Проект включает в себя все этапы создания сайта: от дизайна до реализации. Ожидается качественная работа с акцентом на функциональность и привлекательность для целевой аудитории.

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать этикетку

    $30

    Имеется лого.  Необходимо немного изменить цвет в лого добавить золотой оттенок там где оранжевый и желтый.  Упаковать его в этикетку для банки.  То есть этикетка должна наклеивается вокруг банки и в продолжение ее должен быть ...

    Дизайн продукции2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать музыку для видео

    $20

    Написать музыку для рекламного ролика кофе. Хронометраж 30 секунд.  Романтическая, оптимистичная, легкая. В конце  5, 5 секунд должно быть ощутимо слышно название бренда. т.е. музыкой сделана эта слышимость.

    Музыка и Звуки29 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн

    $50

    Я делаю видеофильмы. Мне нужен рекламный буклет для клиентов. Концепция и текст уже есть. Концепция такая жизнь это скорый поезд летящий без остановки.  Короткие остановки это наши яркие воспоминания. Запечатленные в видео. Картинки будто тз ...

    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Буклет.

    $50

    Я делаю видеофильмы. Мне нужен рекламный буклет для клиентов. Концепция и текст уже есть. Концепция такая жизнь это скорый поезд летящий без остановки.  Короткие остановки это наши яркие воспоминания. Запечатленные в видео. Картинки будто тз ...

    Дизайн продукциинет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Озвучить текст. Интонация рассказчик

    Озвучить информационные тексты. Интонации рассказчика. Нежность и теплота. На названии санаториев акцент не делаем. Просто слово и слово в тексте.  Будет ещё один небольшой текст

    Озвучивание1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Закадровый текст

    $10

    Вашим сказочным голосом. Эмоционально озвучить текст. Начало загадочно, там где первокласники трепетно нежно, таи где выпускинки тревожно трогательно. Где описание выпускников с материнской гордостью.

    Озвучивание1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Закадровый текст для видео

    $10

    Прочитать закадровый текст. Эмоционально. Интонационно как будто давным-давно.... Бабушка рассказывает историю, или сказку  Время исполнения 1 ден

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Озвучить закадровый текст для видеопрезентации

    Тексь книга озвучивать спокойным размеренным голосом. С эмоциональностью сказочника. Идея ролика дети нашли волшебную книгу открыли и смотрят двигающиеся картинки и книга им рассказывает. Однако фильм для взрослых))))  Второй текст для презентации. Обычная бизнес ...

    Озвучивание1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Озвучить

    $10

    Эмоциональное озвучание текста. Вначале спокойное,  середина страх и безысходность. Конец, радость найдено решение. Все бегут и покупают

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров

sergeytet
65 лет
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$25
10 баллов
4 года назад
Написать музыку для рекламного ролика
Сотрудничеством с Натали удовлетворён. Чётко поставлена задача, всегда на связи, оплата без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
Рекомендую. Исполнитель отличный. Понял задачу быстро и качественно исполнил с первого раза без исправлений. Круто 10 баллов.
Ответный отзыв
edeltety
Ольга 
44 года
6 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$10
10 баллов
4 года назад
Закадровый текст для видео
Отличный заказчик
Голос очень хорош для рекламы. Четкий исполнитель. Знает свои возможности.
Ответный отзыв
johnlp
48 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
$8
2 балла
5 лет назад
Озвучка
Заказчик выбрал исполнителем и более на связь не выходил. Со своей стороны был готов к диалогу и работу сделал Но не получил ни одного ответа ни на один вопрос. Оплаты также нет.
Супер
Ответный отзыв
Rockiboy
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Озвучить
Честный и хороший заказчик. Четко поставлена задача) советую!!!
Круто! Понимание и исполнение на высшем уровне! Спасибо!
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