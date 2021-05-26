Создать этикетку

Имеется лого. Необходимо немного изменить цвет в лого добавить золотой оттенок там где оранжевый и желтый. Упаковать его в этикетку для банки. То есть этикетка должна наклеивается вокруг банки и в продолжение ее должен быть тоже тот же золотистый цвет. Или просто цветными преплетающимися полосами сходится в лого. необходима ваша фантазия и виденье.