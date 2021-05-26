Создать этикетку

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт2 заявки293 просмотра

Имеется лого.  Необходимо немного изменить цвет в лого добавить золотой оттенок там где оранжевый и желтый.  Упаковать его в этикетку для банки.  То есть этикетка должна наклеивается вокруг банки и в продолжение ее должен быть тоже тот же золотистый цвет. Или просто цветными преплетающимися полосами сходится в лого. необходима ваша фантазия и виденье. 

4 года назад
290911
Натали 
44 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад

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