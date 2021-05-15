В проекты ищем срочно дизайнера для разработки афиш, макетов, визуализаций для социальных сетей и тд, закрытия всех текущих вопросов!Очень важны - качество, опыт, скорость, креатив!
Создание кастомизированного блокнота
Разработка дизайна и подготовка макета блокнота к верстке.
Заявки фрилансеров
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