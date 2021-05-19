Разработка флаера

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен8 заявок404 просмотра

Добрый день. Мне необходим флаер (формата а5), который поможет собрать лидов в компанию, занимающуюся онлайн-курсами. 

В флаере необходимо отразить: направления обучения, преимущества, статистика по компании, контакты, qr-код (собирает лиды), как-то обозначить специалиста. Флаер вижу минималистичный, в 2-3 цветах, основной цвет синий.  Рассмотрю и ваши предложения.  Всю остальную информацию в лс. Спасибо.

4 года назад
NYE
29 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
$25
3 дня
Escrow
Спасибо Сергею за проделанную работу. Все сделано качественно и в срок. Все мои пожелания были учтены. Рекомендую к сотрудничеству!
Доволен сотрудничеством. ТЗ четкое, приятное общение, оплата мгновенная. Буду рад новым проектам!

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Дизайн продукции
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Sergey32D
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