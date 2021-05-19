Создать png файл с обрамляющей рамкой по образцу Образец: https://sc04.alicdn.com/kf/H76158c961a2847158f77bcbed5f44832h.png Нужна косичка, обрамляющая документ (как в образце)
Разработка флаера
Добрый день. Мне необходим флаер (формата а5), который поможет собрать лидов в компанию, занимающуюся онлайн-курсами.
В флаере необходимо отразить: направления обучения, преимущества, статистика по компании, контакты, qr-код (собирает лиды), как-то обозначить специалиста. Флаер вижу минималистичный, в 2-3 цветах, основной цвет синий. Рассмотрю и ваши предложения. Всю остальную информацию в лс. Спасибо.
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