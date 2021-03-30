Требуется разработать дизайн многостраничного сайта для компании Krok Tech, занимающейся стартап-проектами. Необходимо создать страницы: главная, вакансии, блог и информационные страницы проектов. Дизайн должен быть адаптивным, использовать бесплатные шрифты и цвета: серый, голубой, оранжевый. Запрещено использование платных материалов и нарушение авторства.
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Всем добрый вечер! Мне необходим телеграм бот, который будет 1) осуществлять поиск определенного хэштега в социальной сети инстаграм (пример #розыгрыш_Беларусь_11042020), 2) помещать в БД информацию, которую содержит пост с вышеуказанным хэштегом ...Базы данных4 заявкиЗакрыт4 года назад
Всем добрый день. Мне необходимо сделать простой двухстраничный адаптивный сайт. Цвет сайта не играет большого значения, так как я его смогу самостоятельно изменить в css. Главное, чтобы сайт был грамотно сверстан, визуально был в ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад