NYE

Никита NYE

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Сделать дизайн многостраничного сайта.

    $100

    Требуется разработать дизайн многостраничного сайта для компании Krok Tech, занимающейся стартап-проектами. Необходимо создать страницы: главная, вакансии, блог и информационные страницы проектов. Дизайн должен быть адаптивным, использовать бесплатные шрифты и цвета: серый, голубой, оранжевый. Запрещено использование платных материалов и нарушение авторства.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработка флаера

    Добрый день. Мне необходим флаер (формата а5), который поможет собрать лидов в компанию, занимающуюся онлайн-курсами.  В флаере необходимо отразить: направления обучения, преимущества, статистика по компании, контакты, qr-код (собирает лиды), как-то обозначить специалиста. Флаер вижу ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создать логотип

    $20

    Добрый день. Мне необходимо создать логотип для компании KROK (c белорусского означает шаг).  Данная компания работает в 3-х сферах деятельности: спорт, ит, бизнес. Поэтому логотип должен состоять из основной части и дополнительной, которая в зависимости ...

    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Телеграм бот

    Всем добрый вечер!  Мне необходим телеграм бот, который будет 1) осуществлять поиск определенного хэштега в социальной сети инстаграм (пример #розыгрыш_Беларусь_11042020),  2) помещать в БД информацию, которую содержит пост с вышеуказанным хэштегом ...

    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать простой двухстраничный адаптивный сайт

    Всем добрый день. Мне необходимо сделать простой двухстраничный адаптивный сайт.   Цвет сайта не играет большого значения, так как я его смогу самостоятельно изменить в css. Главное, чтобы сайт был грамотно сверстан, визуально был в ...

    CSS
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

aiwwi
Адиль 
22 года
4 года в сервисе
Был
24 дня назад
$100
10 баллов
4 года назад
Сделать дизайн многостраничного сайта.
Категорически рекомендую заказчика, оставил о себе лишь положительные впечатления) - При адекватных предложениях идёт навстречу, конструктивен - Оперативная обратная связь - Оплата проекта без задержек.
Адиль выполнил заказ качественно и в срок. 24/7 был на связи. Прислушивался к моему мнению и предлагал свои варианты реализации моих идей в дизайне. Бесплатно делал правки. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$25
10 баллов
4 года назад
Разработка флаера
Доволен сотрудничеством. ТЗ четкое, приятное общение, оплата мгновенная. Буду рад новым проектам!
Спасибо Сергею за проделанную работу. Все сделано качественно и в срок. Все мои пожелания были учтены. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
IlyaAlpatov
Илья 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Сделать простой двухстраничный адаптивный сайт
CSS
Отличный клиент! Спасибо! Рекомендую к сотрудничеству)
Спасибо за проделанную работу. Работа сделана качественно, быстро и за адекватную цену. Данного фрилансера рекомендую!
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