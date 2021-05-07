Нужно разработать визитки, листовки и баннера.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт9 заявок604 просмотра

Привет. Ищу маркетолога, нужно будет разработать визитки, листовки и баннера для финансового проекта.

Пишите свой опыт и примеры работ.

4 года назад
Awdeew88
Руслан 
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