Здравтвуйте. Нужно сделать этикетку для мыла в розовых тонах и синей окантовкой (полосками) . Размеры и информация прикреплены. Пожалуйста оставляйте ваши цены и сроки. Спасибо Оплата через PayPal или WebMoney
Нужно разработать визитки, листовки и баннера.
Привет. Ищу маркетолога, нужно будет разработать визитки, листовки и баннера для финансового проекта.
Пишите свой опыт и примеры работ.
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