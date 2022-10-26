Заказать дизайн этикетки

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  • Дизайн этикетки

    необходимо разработать дизайн этикетки для продукта гель для душа: Табак-Ваниль, Вишня-Миндаль. Бренд есть. Примеры скинем.

    Дизайн этикетки
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Нужен дизайн этикетки для рыбьего жира для собак

    $30

    Нужна этикетка на бутылку из прозрачного пластика объемом 500 мл и 250 мл(под вопросом) В баночке будет находится рыбий жир Рекомендуемые размеры этикетки:  окружность для 0,5 л - 19,5 см, а ширина 6,5 ...

    Дизайн этикетки
    Дизайн продукции10 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Дизайн этикетки

    $20

    Нужно сделать дизайн этикетки для жидкого мыла. 0,5 л. - 4 вида 5 л. - 4 вида Предлагайте сроки и цену.

    Дизайн этикетки
    Дизайн продукции25 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Упаковка нового продукта (БрендБук, Лого, Сайт, Этикетка, Упаковка)

    Задание на разработку бренда и сайта для продукта "Присадка для бензина". Заказчик: ООО ХПС Описание продукта: Продукт - это уникальная присадка для бензина, разработанная с использованием передовых технологий. Она улучшает качество и ...

    Дизайн сайтаБрендбукДизайн упаковкиДизайн этикетки
    Дизайн продукции2 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Доделать этикетки

    $40

    Необходимо отредактировать логотип и черновой дизайн этикеток.Этикетки будут печататься в размерах 7.5х11 см и 8.9х13см, в ширину и высоту соответственно.Логотип1. В логотипе logo.png убрать черный фон,2. В логотипе изменить слово "FUFSF" на "FUNGIMY", подобрав цвет ...

    PhotoshopДизайн этикетки
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 месяцев назад

  • Этикетки для продукции

    $40

    Необходимо отредактировать логотип и черновой дизайн этикеток. Этикетки будут печататься в размерах 7.5х11 см и 8.9х13см, в ширину и высоту соответственно. Логотип 1. В логотипе logo.png убрать черный фон, ...

    PhotoshopДизайн этикетки
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Нужно разработать дизайн для упаковки кофе.

    $220

    Нужно разработать дизайн этикетки кофе, дизайн должен быть сдержанный, отражать качество нашего продукта, должен содержать красивую аппетитную картинку с кофе, какую нибудь надпись, мотивирующую к покупке и ещё кое что.

    Дизайн этикетки
    Дизайн продукции1 заявка
    Закрытнет даты

  • Дизайн этикетки

    Нужен дизайн этикетки для "набор слепок рук 3д". Этикетка будет располагаться на боковой части белого, пластового ведра 3л. Целевая аудитория молодые пары 23-35лет.  Этикетка должна цеплять взгляд. Примеры работ https://www.wildberries.ru/catalog/18325055/detail.aspx https://www.wildberries.ru/catalog/34845103/detail.aspx https://www.wildberries.ru/catalog/46726228/detail.aspx

    Дизайн этикетки
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 месяцев назад

  • Отрерайтить этикетку, дизайн этикетки

    Есть все основные исходники, ничего безумного предумывать не нужно, просто рерайт этикетки, стиль есть, референс есть. Еще задачи тоже есть. Прикладываю, ту этикетку, что взяли за основу(Топ космо). Нужно сделать: Размер этикетки 10,5см по высоте на ...

    Дизайн этикетки
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Разработка айдентики бренда детской одежды

    Компания производит детские комбинезоны. Бренд называется "MONO". В логотипе избегаем маскотов в любом виде. Логотип горизонтальный или квадратный. Логотип планируется для вышивки на патче. Так же нужен дизайн этикетки, которая пришивается внутрь изделия.

    Дизайн этикетки
    Логотипы и Знаки18 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Дизайн этикетки

    Разработать дизайн этикетки на бесконтактный автошампунь. Этикетка 150*150. Пример в прикрепленных файлах. Немного изменить текст и разработать новый дизайн.

    Дизайн этикетки
    Дизайн продукции28 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Дизайн этикетки для экосвечей

    Несколько вариантов дизайна этикеток для производства свечей: 1. Свеча в стеклянном стакане-прозрачная клеящаяся этикетка. Этикетка прямоугольная. Цвет шрифта чёрный. На этикетке размещены блоки с названием бренда, характеристикой, названием аромата и объемом.  2. Свеча в гипсовом стакане-этикетка прямоугольная, ...

    Дизайн этикетки
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Логотип дизайн

    Нужно сделать логотип, дизайн этикетки, меню , флаера , визитки , кафе бУузинная ! Ваши предложения в личку, спасибо!

    Дизайн этикетки
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад