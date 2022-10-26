Дизайн этикетки

Есть все основные исходники, ничего безумного предумывать не нужно, просто рерайт этикетки, стиль есть, референс есть. Еще задачи тоже есть. Прикладываю, ту этикетку, что взяли за основу(Топ космо). Нужно сделать: Размер этикетки 10,5см по высоте на ...