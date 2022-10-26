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- Дизайн этикеткиДизайн продукции10 заявокОткрыт13 дней назад
необходимо разработать дизайн этикетки для продукта гель для душа: Табак-Ваниль, Вишня-Миндаль. Бренд есть. Примеры скинем.Дизайн этикеткиЗавершен2 месяца назад
- $30
Нужна этикетка на бутылку из прозрачного пластика объемом 500 мл и 250 мл(под вопросом) В баночке будет находится рыбий жир Рекомендуемые размеры этикетки: окружность для 0,5 л - 19,5 см, а ширина 6,5 ...Дизайн этикеткиДизайн продукции10 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $20
Нужно сделать дизайн этикетки для жидкого мыла. 0,5 л. - 4 вида 5 л. - 4 вида Предлагайте сроки и цену.Дизайн этикеткиДизайн продукции25 заявокЗакрыт2 месяца назад
Задание на разработку бренда и сайта для продукта "Присадка для бензина". Заказчик: ООО ХПС Описание продукта: Продукт - это уникальная присадка для бензина, разработанная с использованием передовых технологий. Она улучшает качество и ...Дизайн сайтаБрендбукДизайн упаковкиДизайн этикеткиДизайн продукции2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $40Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
- $40
Необходимо отредактировать логотип и черновой дизайн этикеток.Этикетки будут печататься в размерах 7.5х11 см и 8.9х13см, в ширину и высоту соответственно.Логотип1. В логотипе logo.png убрать черный фон,2. В логотипе изменить слово "FUFSF" на "FUNGIMY", подобрав цвет ...PhotoshopДизайн этикеткиЗавершен8 месяцев назад
- $40
Необходимо отредактировать логотип и черновой дизайн этикеток. Этикетки будут печататься в размерах 7.5х11 см и 8.9х13см, в ширину и высоту соответственно. Логотип 1. В логотипе logo.png убрать черный фон, ...PhotoshopДизайн этикеткиЗакрыт8 месяцев назад
- $220
Нужно разработать дизайн этикетки кофе, дизайн должен быть сдержанный, отражать качество нашего продукта, должен содержать красивую аппетитную картинку с кофе, какую нибудь надпись, мотивирующую к покупке и ещё кое что.Дизайн этикеткиДизайн продукции1 заявкаЗакрытнет даты
Нужен дизайн этикетки для "набор слепок рук 3д". Этикетка будет располагаться на боковой части белого, пластового ведра 3л. Целевая аудитория молодые пары 23-35лет. Этикетка должна цеплять взгляд. Примеры работ https://www.wildberries.ru/catalog/18325055/detail.aspx https://www.wildberries.ru/catalog/34845103/detail.aspx https://www.wildberries.ru/catalog/46726228/detail.aspxДизайн этикеткиЗавершен8 месяцев назад
Есть все основные исходники, ничего безумного предумывать не нужно, просто рерайт этикетки, стиль есть, референс есть. Еще задачи тоже есть. Прикладываю, ту этикетку, что взяли за основу(Топ космо). Нужно сделать: Размер этикетки 10,5см по высоте на ...Дизайн этикеткиЗавершенгод назад
Компания производит детские комбинезоны. Бренд называется "MONO". В логотипе избегаем маскотов в любом виде. Логотип горизонтальный или квадратный. Логотип планируется для вышивки на патче. Так же нужен дизайн этикетки, которая пришивается внутрь изделия.Дизайн этикеткиЛоготипы и Знаки18 заявокЗакрытгод назад
- $8
Создание макетов для алкогольных напитковДизайн этикеткиДизайн продукции20 заявокЗакрытгод назад
Разработать дизайн этикетки на бесконтактный автошампунь. Этикетка 150*150. Пример в прикрепленных файлах. Немного изменить текст и разработать новый дизайн.Дизайн этикеткиДизайн продукции28 заявокЗакрытгод назад
Требуется сделать дизайн этикетки для БАДов в капсулах в белой банкеДизайн этикеткиДизайн продукции20 заявокЗакрытгод назад
Я предоставлю фото упаковки с обеих сторон. Мне нужны рабочие файлы дизайна, полностью скопированного с этой упаковки.Дизайн этикеткиДизайн продукциинет заявокЗакрытгод назад
Производим кофе под своей маркой, хотелось бы разработать дизайн для этикеткиДизайн этикеткиДизайн продукции30 заявокЗакрытгод назад
Несколько вариантов дизайна этикеток для производства свечей: 1. Свеча в стеклянном стакане-прозрачная клеящаяся этикетка. Этикетка прямоугольная. Цвет шрифта чёрный. На этикетке размещены блоки с названием бренда, характеристикой, названием аромата и объемом. 2. Свеча в гипсовом стакане-этикетка прямоугольная, ...Дизайн этикеткиЗавершенгод назад
- $30
Это дизайн этикетки для вина. Нужен только рисунок кота и надпись Vésna. ...Дизайн этикеткиИллюстрации и Рисунки43 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно сделать логотип, дизайн этикетки, меню , флаера , визитки , кафе бУузинная ! Ваши предложения в личку, спасибо!Дизайн этикеткиЗакрыт2 года назад