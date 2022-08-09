Дизайн этикетки для экосвечей

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен7 заявок300 просмотров

Несколько вариантов дизайна этикеток для производства свечей:

1. Свеча в стеклянном стакане-прозрачная клеящаяся этикетка. Этикетка прямоугольная. Цвет шрифта чёрный. На этикетке размещены блоки с названием бренда, характеристикой, названием аромата и объемом. 

2. Свеча в гипсовом стакане-этикетка прямоугольная, печататься будет на бурой бумаге, шрифт ближе к пишущей машинке, стиль ближе к винтажному. Текст будет тот же. 

3. Этикетка для крышки (круглая, будет либо клеиться, либо выжигаться на деревянной крышке). Из текста останется название бренда и название аромата 

3 года назад
guest_16599596502468
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$20
2 дня
Однозначно рекомендую исполнителя, работа выполнена оперативно, раньше срока, учтены все пожелания, все необходимые правки внесены, в итоге современный не «заезженный» дизайн, хорошо чувствует посыл и потребность клиента, приятный в общении, подсказывает и помогает, всегда на связи.
Отличный заказчик, четкая задача, быстрая оплата, отличная коммуникация. Однозначно рекомендую к работе, в будущем сам буду рад ещё раз сотрудничать

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roman_loginov
Роман 
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