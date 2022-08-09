Несколько вариантов дизайна этикеток для производства свечей:

1. Свеча в стеклянном стакане-прозрачная клеящаяся этикетка. Этикетка прямоугольная. Цвет шрифта чёрный. На этикетке размещены блоки с названием бренда, характеристикой, названием аромата и объемом.

2. Свеча в гипсовом стакане-этикетка прямоугольная, печататься будет на бурой бумаге, шрифт ближе к пишущей машинке, стиль ближе к винтажному. Текст будет тот же.

3. Этикетка для крышки (круглая, будет либо клеиться, либо выжигаться на деревянной крышке). Из текста останется название бренда и название аромата