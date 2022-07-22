Упаковать франшизу

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт1 заявка267 просмотров

Всем привет! Ищем специалиста! Сфера: Упаковка франшизы, разработка франшизыНеобходимо разработать и "упаковать" франшизу офиса обмена криптовалют. В настоящий момент у нас 4 офиса в Грузии и 1 в Казахстане.Ключевое требование - подтвержденный опыт разработки франшиз и наличие портфолио.Жду Ваших предложений и примеров работ. 👋

3 года назад
guest_16595278614289
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
17 часов назад
447 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн продукции

  • Похожие заказы

  • Розробити макет стікерів для друку

    Необхідно створити макет стікерів для друку, включаючи як дрібні, так і великі варіанти. Використати фірмовий градієнт, шрифт та елементи дизайну, а також реалізувати певні ідеї замовника.

    Дизайн продукции9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно разработать дизайн и текс визитки

    Требуется создать оригинальный дизайн и текст для визитки. Работа должна включать в себя разработку привлекательного оформления, соответствующего корпоративному стилю. Ожидается профессиональный подход и креативные идеи.

    Дизайн продукции37 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Плакати календарі патріотичного напрямку

    Требуется разработать 10 дизайнов плакатов и календарей патриотического направления. Формат печати до 500х700 мм, с учетом полиграфических норм и качества. Идеи дизайнов предоставляются фрилансерами и согласовываются с заказчиком. Оригинал-макет должен быть готов для коммерческого использования.

    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Плакати календарі патріотичного напрямку

    Необходимо разработать 10 дизайнов для патриотических календарей, плакатов и пазлов. Все макеты должны соответствовать полиграфическим нормам и быть подготовлены для коммерческого использования в формате до 500х700 мм. Идеи дизайна предоставляются фрилансером, рассматриваются и согласовываются перед созданием оригинал-макета.

    Дизайн продукции1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн обложки для книги

    Необходимо разработать внешний дизайн обложки для книги, посвященной здоровому образу жизни. Ожидается креативный подход и оригинальное оформление. Цена обсуждаема.

    Дизайн продукции31 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн плаката с цитатой с стиле cyberpunk / glitch / coding

    Создайте 2D-постер формата A4 с креативным оформлением цитаты 'Program or be programmed'. Используйте стиль coding, cyberpunk или pixel glitch с подходящим шрифтом. Важно, чтобы визуализация оставляла эмоциональный отпечаток на зрителе.

    Дизайн продукции9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Редизайн наклейки на продукт (у векторі)

    Требуется редизайн наклейки на продукт в векторе. Необходимо обновить старый дизайн, добавить новый логотип и освежить визуальное оформление. Все детали будут предоставлены в техническом задании.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад