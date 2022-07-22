Всем привет! Ищем специалиста! Сфера: Упаковка франшизы, разработка франшизыНеобходимо разработать и "упаковать" франшизу офиса обмена криптовалют. В настоящий момент у нас 4 офиса в Грузии и 1 в Казахстане.Ключевое требование - подтвержденный опыт разработки франшиз и наличие портфолио.Жду Ваших предложений и примеров работ. 👋