Упаковка для бренда товаров для рукоделия - наборы для вышивки бисером

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт23 заявки5446 просмотров
#1$100

Доброго времени суток!

Необходимо сделать дизайн приятной современной упаковки для товаров компании Абрис Арт - наборы для рукоделия (вышивка бисером и крестом). Существующую упаковку, лого - прилагаю. Нужно оставить элементы с корп. цветом (сливовый), сама упаковка будет мультиязычная с упором на английский. Пропорции существующей упаковки необходимо сохранить, как и наличие нужной технической информации - название, артикул, размеры, количество материалов. В общем и целом - освежить, сделать "продуманной", а не примитивной. Любые необходимые материалы (фото, разная упаковка и тп), а так же ознакомиться со спецификой - можно найти на нашем сайте http://abrisart.com или в https://www.instagram.com/abris_art/

Предпочтительный цвет фона - белый. Особенность нашей упаковки в том, что центральная "вставка" - с конкретным названием продукта, фото и так далее - это сменная "наклейка". Отдельный небольшой акцент нужно сделать на том, что продукция разработана и произведена в Украине, имеет запатентованный материал основы - натуральный художественный холст, высококачественные материалы европейского производства (чешский бисер Preciosa). Задача упаковки - выход на внешние рынки с сохранением традиций и стилистики бренда. Упаковка должна привлекать внимание потенциального покупателя на полке магазина, продукт должен быть желанным при одном взгляде на коробку :)

Рассмотрим любые креативные идеи, а с победителем, чей концепт нам понравится - проработаем всю линейку нашей упаковки и далее продолжим сотрудничество!

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