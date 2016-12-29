vg_abrisart

Создайте современный и привлекательный дизайн упаковки для наборов вышивки бисером от компании Абрис Арт. Упаковка должна быть мультиязычной, с сохранением корпоративных элементов и акцентом на качество продукции, произведенной в Украине. Используйте белый фон и проработайте детали для привлечения покупателей.
- $100Дизайн продукции23 заявкиЗакрыт3 года назад
- $20
Для проекта о путешествиях на мотоцикле необходимо разработать логотип. Проект называется Dnepr7Continents - о покорении на мотоцикле Днепр с коляской всех континентов. Логотип для аватарок в соцсетях и на заставке видео. Должен быть круглым и ...Завершен5 лет назад
Необходимо разработать фирменный стиль для видеопроекта живых выступлений в студии звукозаписи. Ролик-заставка уже есть, нужно разработать статичную заставку с названием группы и датой, фото №1, а так же плашки названия песен и группы в течении ...Фирменный стиль10 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт on-air.biz необходимо наполнить готовым контентом - описаниями в рубриках ( на данный момент около 40 фото+описание оборудования, 6 описаний услуг), небольшие правки по верстке. В дальнейшем поддержка сайта и наполнение рубрик новости и события ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Для студии звукозаписи необходима разработка фирменного стиля, современного и запоминающегося. Сайт структурно готов и ожидает наполнения контентом и индивидуальными фирменными элементами. Основное направление деятельности студии - живая запись и трансляция концертов, отсюда и название On-Air ...Фирменный стиль27 заявокЗакрыт8 лет назад
- $220
Нужно переписать на JSON взаимодействие битрикс-мойсклад, которое сейчас выполняется через XML для сайта abrisart.com. Задача "повторить как есть сейчас все, что делается через xml во взаимодействии с МойСклад".Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Есть работающий проект битрикс+мойсклад. Мойсклад отказывается от поддержки xml - и теперь нужно некоторое (простое) взаимодействие перевести на JSON - это простановка цен, валют, отделов и т.п.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Вводные: на сайте (Битрикс) есть обработчики, которые обращаются к АПИ МойСклад, которое работает в формате XML нужно переписать их с использованием нового АПИ МС, которое работает ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Приветствую! Существует синхронизация между Битрикс и МойСклад - сейчас на XML. Ее нужно повторить, возможно - оптимизировать уже на JSON после этого есть ряд мелких задач по доработке БитриксВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Необходимо придумать современный, яркий и запоминающийся логотип для группы, играющей в стиле Badass Blues (такой себе блюз "засранцев"). Название у коллектива El Pistoleros (в пер. с исп. головорез, громила, грабитель), что подразумевает определенное направление общего стиля ...Завершен8 лет назад
- $100
Необходим простой, современный, узнаваемый и запоминающийся логотип для производителя экологически чистых снеков из натурального сыра. Предполагаемая ТМ - snECO. Пока нет предпочтений ни по цветовой гамме, ни по шрифтам и изображениям. Во вложении несколько слайдов ...Завершен9 лет назад
- $50
Приветствую! Необходима разработка логотипа для рок-группы. Из направлений - классический рок и хард-рок. ZZ TOP, AC\DC, что-то из рок-н-ролла 50-х и т.д. Нужен логотип с названием или просто текстовое название, главное запоминающееся и тематичное . Название ...Завершен9 лет назад
- $100
Приветствую! Предлагается вашему вниманию конкурс на разработку логотипа, а после победитель получает приз и заказ на дальнейшую разработку всего фирменного стиля с большим количеством полиграфии. Заказчик - Абрис ...Завершен10 лет назад
- $1000
Приветствую! В первую очередь нужно интегрировать МойСклад (http://wiki.moysklad.ru/wiki/Интеграция_с_интернет-магазинами) с чистым пустым (натянут Аспро-Интернет-магазин) сайтом на битриксе (Бизнес) В базе МойСклад около 1000 наименований товаров, нужные поля заполнены. Необходимо, чтоб ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Приветствую! Необходимо написать относительно простой скрипт, который при помощи VK API займется анализом общедоступных данных. Никакого криминала, спама и прочей мерзости. Только анализ. Бюджет обсуждается. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день! Необходимо несколько баннеров (gif) популярных размеров для производителя наборов для вышивки - http://abrisart.com В первую очередь от исполнителя потребуется свежий и оригинальный взгляд на идею баннера, который ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад