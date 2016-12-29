vg_abrisart

Вадим Гришин vg_abrisart

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Упаковка для бренда товаров для рукоделия - наборы для вышивки бисером

    $100

    Создайте современный и привлекательный дизайн упаковки для наборов вышивки бисером от компании Абрис Арт. Упаковка должна быть мультиязычной, с сохранением корпоративных элементов и акцентом на качество продукции, произведенной в Украине. Используйте белый фон и проработайте детали для привлечения покупателей.

    Дизайн продукции23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать логотип

    $20

    Для проекта о путешествиях на мотоцикле необходимо разработать логотип. Проект называется Dnepr7Continents - о покорении на мотоцикле Днепр с коляской всех континентов. Логотип для аватарок в соцсетях и на заставке видео. Должен быть круглым и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Фирменный стиль для видеопроекта

    Необходимо разработать фирменный стиль для видеопроекта живых выступлений в студии звукозаписи. Ролик-заставка уже есть, нужно разработать статичную заставку с названием группы и датой, фото №1, а так же плашки названия песен и группы в течении ...

    Фирменный стиль10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнить сайт на MODX готовым котнтентом

    Сайт on-air.biz необходимо наполнить готовым контентом - описаниями в рубриках ( на данный момент около 40 фото+описание оборудования, 6 описаний услуг), небольшие правки по верстке. В дальнейшем поддержка сайта и наполнение рубрик новости и события ...

    MODX
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Фирменный стиль для студии звукозаписи

    Для студии звукозаписи необходима разработка фирменного стиля, современного и запоминающегося. Сайт структурно готов и ожидает наполнения контентом и индивидуальными фирменными элементами. Основное направление деятельности студии - живая запись и трансляция концертов, отсюда и название On-Air ...

    Фирменный стиль27 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Переход с xml на json в проекте bitrix+мойсклад

    $220

    Нужно переписать на JSON взаимодействие битрикс-мойсклад, которое сейчас выполняется через XML для сайта abrisart.com. Задача "повторить как есть сейчас все, что делается через xml во взаимодействии с МойСклад".

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Работа с МойСклад по JSON

    Добрый день! Есть работающий проект битрикс+мойсклад. Мойсклад отказывается от поддержки xml - и теперь нужно некоторое (простое) взаимодействие перевести на JSON - это простановка цен, валют, отделов и т.п.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Переписать обработчик с XML на JSON (битрикс и мойсклад)

    Добрый день. Вводные: на сайте (Битрикс) есть обработчики, которые обращаются к АПИ МойСклад, которое работает в формате XML нужно переписать их с использованием нового АПИ МС, которое работает ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод синхронизации с XML на JSON

    Приветствую!  Существует синхронизация между Битрикс и МойСклад - сейчас на XML. Ее нужно повторить, возможно - оптимизировать уже на JSON после этого есть ряд мелких задач по доработке Битрикс

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип для рок-группы

    $50

    Необходимо придумать современный, яркий и запоминающийся логотип для группы, играющей в стиле Badass Blues (такой себе блюз "засранцев"). Название у коллектива El Pistoleros (в пер. с исп. головорез, громила, грабитель), что подразумевает определенное направление общего стиля ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип для производителя снековой сырной продукции

    $100

    Необходим простой, современный, узнаваемый и запоминающийся логотип для производителя экологически чистых снеков из натурального сыра. Предполагаемая ТМ - snECO. Пока нет предпочтений ни по цветовой гамме, ни по шрифтам и изображениям. Во вложении несколько слайдов ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип для рок-группы

    $50

    Приветствую! Необходима разработка логотипа для рок-группы. Из направлений - классический рок и хард-рок. ZZ TOP, AC\DC, что-то из рок-н-ролла 50-х и т.д.  Нужен логотип с названием или просто текстовое название, главное запоминающееся и тематичное . Название ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип для производителя товаров для рукоделия (вышивка)

    $100

    Приветствую! Предлагается вашему вниманию конкурс на разработку логотипа, а после победитель получает приз и заказ на дальнейшую разработку всего фирменного стиля с большим количеством полиграфии. Заказчик - Абрис ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Bitrix + МойСклад +доработка

    $1000

    Приветствую! В первую очередь нужно интегрировать МойСклад (http://wiki.moysklad.ru/wiki/Интеграция_с_интернет-магазинами) с чистым пустым (натянут Аспро-Интернет-магазин) сайтом на битриксе (Бизнес) В базе МойСклад около 1000 наименований товаров, нужные поля заполнены. Необходимо, чтоб ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Простой скрипт для работы с VK API (не спам)

    Приветствую! Необходимо написать относительно простой скрипт, который при помощи VK API займется анализом общедоступных данных. Никакого криминала, спама и прочей мерзости. Только анализ. Бюджет обсуждается. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Баннер для производителя наборов для вышивки

    $50

    Добрый день! Необходимо несколько баннеров (gif) популярных размеров для производителя наборов для вышивки - http://abrisart.com В первую очередь от исполнителя потребуется свежий и оригинальный взгляд на идею баннера, который ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

skemovich
23 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Разработать логотип
Четкая задача, быстрые правки, идеальный заказчик))
Отличный исполнитель, все четко и по делу, рекомендую!
Ответный отзыв
alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$220
3 балла
7 лет назад
Переход с xml на json в проекте bitrix+мойсклад
Изначально была поставлена задача с гораздо меньшим объёмом работ. При этом за эту задачу взялся со всего фриланса только я один и успешно выполнил её за очень скромную цену. Тем не менее получил от него весьма нелестный отзыв.
Работа выполнена с очень формальным подходом. Возникшие в процессе нюансы не учтены.
Ответный отзыв
sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Наполнить сайт на MODX готовым котнтентом
MODX
Понравилось работать с Вадимом. Всегда на связи. грамотное ТЗ. Оплатил моментально. Рекомендую к сотрудничеству.
Все отлично - после того как разобрались с ТЗ в оговоренные сроки и с надлежащим качеством была выполнена работа. Рекомендую!
Ответный отзыв
Djul1989
36 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Логотип для рок-группы
Все супер! Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Рекомендую!
Ответный отзыв
gudeev
55 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Логотип для производителя снековой сырной продукции
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
все было на высшем уровне, рекомендую!
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