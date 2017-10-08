Здравствуйте. Хотим открыть многофункциональный магазин ножей и аксессуаров под брутальным названием РЕЗАК. Нужен бренд для него. Можно попробовать вариант REZAK. В магазине будут представлены ножи для кухни, рыбалки, охоты, туризма, складные, фиксы, топоры, мачете, кукри, ...
Фирменный стиль для студии звукозаписи
Для студии звукозаписи необходима разработка фирменного стиля, современного и запоминающегося. Сайт структурно готов и ожидает наполнения контентом и индивидуальными фирменными элементами. Основное направление деятельности студии - живая запись и трансляция концертов, отсюда и название On-Air ("в эфире"), которое нужно обыграть в фирменном стиле. Что нужно сделать:
- Лого общее, в стиле лого с сайта
- фирменные цвета с привязкой к сайту
- Общие рекомендации для сайта
- Визитная карточка для студии в целом и сотрудников
- Фирменный бланк
- Фирмемнные рекламные блоки для интернет-рекламы
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Фирменный стиль32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Детская футбольная школа ЛИДЕР г. Могилев. Из прикрепленного файла сделать эмблему с названием команды. Разработать фирменный стиль. Разработать рекламный буклет для привлечения большого количества посетителей.Фирменный стиль10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $150
Нужно разработать логотип и фирменный стиль. Главная фишка - российские морепродукты и рыба. (логотип, стиль, фуд трек) Нюансы в личку! Бюджет 8700 рублей Работать начинаем по эскизу.Завершен7 лет назад
Нам необходимо создать фирменный стиль для будущего дачно-коттеджного посёлка.Местоположение: Крым, Альминскаядолина, село Песчаное.Достопримечательности: Усть-Альминское городище, мыс Керменчик(в переводе «маленькая крепость»), река Альма.Дачно-коттеджный посёлок будетрасположен в пешей доступности от береговой линии Чёрного моря. Наименование посёлка: «СлободаПесчаная».Слоган: «Ваш домик у ...Завершен7 лет назад
Сделать в Корел Дро проект на одежде и аксесуарах абривиатура ,остал Баннер то есть на одежде должны быть абривиатура с названием колледжа ,экземпляры скинь в лс по фото более подробно будет понятно .В ходе ...Завершен8 лет назад
Нужно разработать несколько элементов фирменного стиля (логотип, визитка и пр.). Все подробности, бриф и примеры — лично исполнителю.Завершен7 лет назад
Необходимо создать бренд бук для интернет провайдера .Фирменный стиль18 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Необходимо разработать фирменный бланк и визитку для компании занимающийся производством и ремонтом конвейерных лент. Сделать просто и красиво. Логотип уже готов (см. вложение). По итогу необходимы исходники в CorelDRAW, так же ...Завершен7 лет назад
Нужен дизайн для билборда 6х3 м. В минималистичном стиле. Текст дам, дизайн нужно продуматьФирменный стиль28 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно разработать фирменный стиль организации для дальнейшего заказа в типографии канцелярских принадлежностей (блокноты,ежедневники, ручки ,папки и прочее...)Завершен8 лет назад