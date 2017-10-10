Нужно разработать несколько элементов фирменного стиля (логотип, визитка и пр.). Все подробности, бриф и примеры — лично исполнителю.
Абривиатура с названием колледжа
Сделать в Корел Дро проект на одежде и аксесуарах абривиатура ,остал
Баннер то есть на одежде должны быть абривиатура с названием колледжа ,экземпляры скинь в лс по фото более подробно будет понятно .В ходе выполнения заказа прошу черновики тоже присылать и делать только в Корле !стоимость выполненого заказа -5$,
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Фирменный стиль1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо создать бренд бук для интернет провайдера .Фирменный стиль18 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Необходимо разработать фирменный бланк и визитку для компании занимающийся производством и ремонтом конвейерных лент. Сделать просто и красиво. Логотип уже готов (см. вложение). По итогу необходимы исходники в CorelDRAW, так же ...Завершен7 лет назад
Нужен дизайн для билборда 6х3 м. В минималистичном стиле. Текст дам, дизайн нужно продуматьФирменный стиль28 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно разработать фирменный стиль организации для дальнейшего заказа в типографии канцелярских принадлежностей (блокноты,ежедневники, ручки ,папки и прочее...)Завершен8 лет назад
Требуется визуализировать для наглядности будущие наклейки перед отправкой в типографию. Готовый логотип имеется, необходимо использовать цветовую гамму логотипа, и визуализировать будущий вид того, или иного предмета, одежды и т.п. Подробнее ...Завершен8 лет назад
Необходимо сделать дизайн выставочных POS-материалов: - ролл-ап (2200 х 800) - бабл с логотипом на кронштейн для одежды, крепление на верхнюю планку (конструкция во вложении) - вырубная тантамареска с вырубным овалом для ...Фирменный стиль12 заявокЗакрыт8 лет назад
1.Кто мы? Небольшой эспрессо бар в тихом центре Новосибирска. Мы продаем свежеобжаренный кофе в зернах. (Широкий выбор моносортов и смесей спешелти класса) Мы предлагаем напитки на основе эспрессо. Мы завариваем кофе альтернативными ...Фирменный стиль36 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется разработать корпоративный стиль банеров, биг-бордов, билетов, вывесок, буклетов, карты зоопарка, авто наклеек, вывесов, фото-зоны, лого в вектореФирменный стиль8 заявокЗакрыт8 лет назад
Создание презентации транспортной компании на 2-х листах, в любой программе.Фирменный стиль19 заявокЗакрыт8 лет назад