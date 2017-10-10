Абривиатура с названием колледжа

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен8 заявок257 просмотров

Сделать в Корел  Дро проект на одежде и аксесуарах  абривиатура ,остал

Баннер то есть на одежде должны быть абривиатура с названием колледжа ,экземпляры скинь в лс по фото более подробно будет понятно .В ходе выполнения заказа прошу черновики тоже присылать и делать только в Корле !стоимость  выполненого заказа -5$,

8 лет назад
summerforever
Камилла 
26 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

eukaplan93
Евгения 
32 года
9 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
5 отзывов
8 лет назад
$5
2 дня
Евгения отлично все сделала . Уитывала все нюансы и тонкости работы над проектом. Она хороший начинающий дизайнер.Спасибо ,что терпеливо и трудолюбиво подошли к этому заказу)
Спасибо этому отзывчивому работодателю за терпение и добросовестность во всём, что касается конструктивных отношений в работе и за крайнюю честность и доброжелательный стиль общения!

Заявки фрилансеров

eukaplan93
Евгения 
32 года
9 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
5 отзывов
8 лет назад