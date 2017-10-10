Сделать в Корел Дро проект на одежде и аксесуарах абривиатура ,остал

Баннер то есть на одежде должны быть абривиатура с названием колледжа ,экземпляры скинь в лс по фото более подробно будет понятно .В ходе выполнения заказа прошу черновики тоже присылать и делать только в Корле !стоимость выполненого заказа -5$,