Дизайн билборда

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Закрыт28 заявок239 просмотров

Нужен дизайн для билборда 6х3 м. 

В минималистичном стиле. 

Текст дам, дизайн нужно продумать

8 лет назад
strikus
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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