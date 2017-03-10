strikus

Эфремов Олег strikus

 
41 годУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Fliperrr
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Макет вывески
Все норм
Все прошло хорошо. Работой доволен.
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Doc-ca
Бисен 
43 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Доработать логотип
Олег очень хороший заказчик, приятный в общении, внимательный к деталям и заинтересованный своим делом. Буду рада сотрудничать в дальнейшем!
Очень и очень доволен сотрудничеством. Гуля мега профессиональный дизайнер - сделала все быстро, четко и очень красиво. Кроме всего прочего бонусом получил то, на что и не рассчитывал. Однозначно советую!
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