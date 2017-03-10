Есть документ с текстом и картинками. В слоях, на иностранном языке. Нужно экспортировать его в индизайн, заменить все текста на укр. язык. Документ должен быть рабочий, с возможностью вносить в дальнейшем правки. Примерно - 700 стр.
- Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно подготовить 10 статей для Фейсбук. Тематика - дети, новорожденные, молодые мамы. Темы дам. Объем около 1500 зн.Копирайтинг24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно подготовать контент для страницы в фейсбук. Тематика - материнство и дети.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно внести правки в порядка 25 макетов - просто изменить адрес и направление стрелки + отрисовать несколько стрелок. Макеты - в ai Пример во вложении. Работа несложная, механическая.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
Рерайт статей на постоянной основе. Примерно 1-2 статьи в день, можно пачками по-недельно. + подбор картинки, +размещение на ресурсе. Тематика - интернет маркетинг, SMMРерайтинг11 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать объемный знак "?" (3D, тень) В иллюстратореЛоготипы и Знаки17 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен дизайн для билборда 6х3 м. В минималистичном стиле. Текст дам, дизайн нужно продуматьФирменный стиль28 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать гифку с меняющимся текстом и картинками. Показать разнообразное наполнение праздника.Иконки и Пиксель-арт13 заявокЗакрыт6 лет назад
Сверстать банер в хтмл из psd макета.HTML-верстка23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Банеры для сайта, Статика, 710х367 Примерно 20 шт/мес. Картинки даем. Пишите стоимость.Баннеры26 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно нарисовать 2 иллюстрации для сайта. Размер ориентировочно 1500х1500 px. Пример http://ru.dreamstime.com/стоковое-фото-пальма-на-острове-image25770720Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен макет плаката 240х95 см вертикальный. Всего 8 плакатов с разными картинками. Фон, текст, картинка. Что-то строгое и стильное. Бизнес вариант. Дизайн должен быть в светлых тонах..Верстка полиграфии10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен дизайн карточки-сертификата, которая будет крепится к нашим подаркам и сувенирам из дерева. Компания является производителем сувениров (сейчас приоритет - новогодних сувениров) и нам нужна небольшая карточка на которой будет информация: например, схематическое изображение дерева, ...Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно внести небольшие изменения в дизайн сайта - добавить пару иконок, сделать дизайн формы обратной связи и тд. Макет в PSD. Нужен креативный дизайнер с интересными решениями. Оплата - после согласования привью макета.Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужен опытный и толковый копирайтер для написания продающих текстов на сайт РА. Знание тематик - маркетинг, реклама. Возможно постоянное сотрудничество.Копирайтинг14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Есть детальное описание и эскиз вывески. По нему нужно сделать макет + доработать детали.Наружная реклама1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Дизайн и верстка буклета на 18 стр.Верстка полиграфии35 заявокЗакрыт11 лет назад
Сверстать и натянуть 1 страничку. Имеется эта тема http://themeforest.net/item/social-media-agency-landing-page/full_screen_preview/1405019 которую я немного под себя подправил. Ее нужно сверстать и натянуть на WP. В комплекте идут HTML Files, CSS Files, JS Files Пожалуйста, указывайте цену и сроки.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $20
Доработать логотип. Подобрать читабельный шрифт.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Современный, стильный и интересный дизайн, удобный и понятный для посетителя. Особое внимание - проработке цветовой гаммы, шрифтам и их размерам, прорисовке графики. Сайт должен заинтересовывать и продавать. Объем - 10 страниц, включая главную.Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт11 лет назад