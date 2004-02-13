Требуется рерайтер. Необходимо написать 300 статей объемом 6000 - 9000 символов ОБЪЕМ РАБОТЫ: 3 - 5 статей в день. Если у вас будет время – то можно больше. ...
Рерайт статей
Рерайт статей на постоянной основе.
Примерно 1-2 статьи в день, можно пачками по-недельно.
+ подбор картинки, +размещение на ресурсе.
Тематика - интернет маркетинг, SMM
Заявки фрилансеров
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