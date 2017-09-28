Рерайтер для написания статей

Требуется рерайтер.

Необходимо написать 300 статей объемом 6000 - 9000 символов

ОБЪЕМ РАБОТЫ:

3 - 5 статей в день. Если у вас будет время – то можно больше.

- прописать Title, Keywords , и т.д. (объясним как это делается).

ТРЕБОВАНИЯ:

- грамотный русский язык, умение письменно выражать свои мысли;

- работоспособность, обучаемость;

- честность, открытость, готовность к долгосрочному сотрудничеству.

ТЕМЫ :

Кулинария

Хобби и дизайн

Семейные отношения

ОПЛАТА:

150 рублей за 1 статью