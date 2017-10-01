Ищу копирайтера кот. может грамотно и без ошибок делать рерайт текстов сайтов конкуренто из ТОП. Тут ТЗ для 9 текстов. docs.google.com/spreadsheets/d/1QEDbBxt9WNiKG3Xxh6NxkMAdESySwJ5YucB45kC7dYk/edit#gid=0 Тут описаны рекомендации по оформлению и написанию текстов ...
Сделать рерайт нескольких текстов для сайта развлекательной тематики
Добрый день! Нужно сделать рерайт текста для сайта развлекательной тематики
Текст для рерайта я передам в личку каждому желающему.
Вы можете взять этот текст + найти доп.материалы в интернете и сделать такой же по смыслу текст, но с уникальностью 95%
Требований по ключам нет. Важно, чтобы в тексте не было ошибок и "воды", и он был интересный для наших читателей.
Картинки искать не надо. От вас требуется только уникальный текст (уникальность проверяем по text.ru)!
Стоимость: 40р за 1000 симв. без пробелов. Если вас устраивает эта сумма - оставляйте свою заявку ниже.
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