Сделать рерайт нескольких текстов для сайта развлекательной тематики

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Завершен8 заявок226 просмотров

Добрый день! Нужно сделать рерайт текста для сайта развлекательной тематики

Текст для рерайта я передам в личку каждому желающему.

Вы можете взять этот текст + найти доп.материалы в интернете и сделать такой же по смыслу текст, но с уникальностью 95%

Требований по ключам нет. Важно, чтобы в тексте не было ошибок и "воды", и он был интересный для наших читателей.

Картинки искать не надо. От вас требуется только уникальный текст (уникальность проверяем по text.ru)! 

Стоимость: 40р за 1000 симв. без пробелов. Если вас устраивает эта сумма - оставляйте свою заявку ниже.

8 лет назад
anarhiya513
Дмитрий 
34 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

sandcaplanve
Альфия 
32 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
1 отзыв
8 лет назад
$1
30 дней
Если вам нужны качественные, интересные тексты - обращайтесь к Альфие!) Что понравилось в сотрудничестве - скорость выполнения работы, ответственность. Сработались моментально! Надеюсь на долгосрочное сотрудничество!)
Дмитрий Сидаш – заказчик на миллион! Добросовестно оплачивает работу, предельно честен и приятен в общении. Рекомендую всем и надеюсь на долгосрочное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

sandcaplanve
Альфия 
32 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
1 отзыв
8 лет назад

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