Требуется рерайтер. Необходимо написать 300 статей объемом 6000 - 9000 символов ОБЪЕМ РАБОТЫ: 3 - 5 статей в день. Если у вас будет время – то можно больше. ...
Сделать рерайт нескольких текстов для сайта развлекательной тематики
Добрый день! Нужно сделать рерайт текста для сайта развлекательной тематики
Текст для рерайта я передам в личку каждому желающему.
Вы можете взять этот текст + найти доп.материалы в интернете и сделать такой же по смыслу текст, но с уникальностью 95%
Требований по ключам нет. Важно, чтобы в тексте не было ошибок и "воды", и он был интересный для наших читателей. Картинки искать не надо.
От вас требуется только уникальный текст (уникальность проверяем по text.ru)!
Стоимость: 40р за 1000 симв. без пробелов.
Если вас устраивает эта сумма - оставляйте свою заявку ниже.
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